Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиком на трассе в ХМАО
| Игорь Рязов Происшествия 37
По предварительной информации, в одной из машин находились сотрудники полиции.
Массовое ДТП произошло на трассе между Сургутом и Нижневартовском в Ханты-Мансийском автономном округе. Как стало известно 5-tv.ru, в аварию попали три автомобиля.
Столкновение трех машин произошло утром 11 февраля на 79-м километре указанной трассы. В ДТП попали автомобили марки «ВАЗ», «Трал» и грузовик MAN.
По предварительной информации, в «ВАЗе» находились четверо полицейских – сотрудники ОМВД по Сургутскому району. Двое из них погибли.
Кроме двоих погибших, есть четверо пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются.
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