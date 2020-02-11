Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиком на трассе в ХМАО

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Игорь Рязов
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По предварительной информации, в одной из машин находились сотрудники полиции.

Массовое ДТП произошло на трассе между Сургутом и Нижневартовском в Ханты-Мансийском автономном округе. Как стало известно 5-tv.ru, в аварию попали три автомобиля.

Столкновение трех машин произошло утром 11 февраля на 79-м километре указанной трассы. В ДТП попали автомобили марки «ВАЗ», «Трал» и грузовик MAN.

По предварительной информации, в «ВАЗе» находились четверо полицейских – сотрудники ОМВД по Сургутскому району. Двое из них погибли.

Кроме двоих погибших, есть четверо пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются.

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