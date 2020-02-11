Эвакуация с лайнера «Diamond Princess» началась в Японии

Власти Японии начали эвакуацию с корабля «Diamond Princess», который уже неделю стоит на карантине в порту Иокогама. На борту круизного лайнера — вспышка коронавируса, подтверждено 136 случаев заражения. На берег планируют вывести тех, кто больше других рискует подхватить опасную болезнь. Это пожилые и люди с хроническими заболеваниями. 80% туристов на судне старше 60 лет. Всего на «Diamond Princess» — больше трех тысяч человек, среди них есть и наши соотечественники.

Сегодня в Женеве открывается глобальный форум Всемирной организации здравоохранения. Проблему коронавируса будут обсуждать четыре сотни экспертов из разных стран, в том числе и российские специалисты. Ожидается, что по итогам будет сформирована общая программа исследований.

А пока вакцина в разработке, единственным защитным средством остается маска. Китайские предприятия срочно меняют линии производства. Там, где выпускали игрушки, лекарства и даже автомобили, теперь делают медицинские маски. Чтобы справиться с дефицитом, власти Китая потребовали выпускать не меньше 30 тысяч штук в день.

По последним данным, число инфицированных новым коронавирусом превысило 43 тысячи человек. Больше тысячи скончались.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что студентку из КНР, у которой был обнаружен коронавирус, выписали из тюменской больницы.