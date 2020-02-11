Эвакуация с лайнера «Diamond Princess» началась в Японии
На берег планируют вывести тех, кто больше других рискует подхватить опасную болезнь: пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Власти Японии начали эвакуацию с корабля «Diamond Princess», который уже неделю стоит на карантине в порту Иокогама. На борту круизного лайнера — вспышка коронавируса, подтверждено 136 случаев заражения. На берег планируют вывести тех, кто больше других рискует подхватить опасную болезнь. Это пожилые и люди с хроническими заболеваниями. 80% туристов на судне старше 60 лет. Всего на «Diamond Princess» — больше трех тысяч человек, среди них есть и наши соотечественники.
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А пока вакцина в разработке, единственным защитным средством остается маска. Китайские предприятия срочно меняют линии производства. Там, где выпускали игрушки, лекарства и даже автомобили, теперь делают медицинские маски. Чтобы справиться с дефицитом, власти Китая потребовали выпускать не меньше 30 тысяч штук в день.
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