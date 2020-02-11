Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Стратегия новая, образ врага — старый. Москва и Пекин вновь оказались на первом месте в списке главных угроз для контрразведки США на ближайшие два года.

Как сказано в документе, опубликованном Национальным центром безопасности, Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов, располагая широким спектром современных разведывательных возможностей.

В «черный список» также попали Иран, Северная Корея и террористические организации.

При этом отмечается, что все игроки используют против США все более сложные технические средства. В том числе, биометрические устройства, продвинутые механизмы шифрования, наблюдения и анализа данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США обеспокоены маневрами двух российских спутников.