Солист Rammstein представит в России новый альбом группы LINDEMANN

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Василий Заика
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Релиз «F& M» станет второй совместной работой Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена.

Фото: www.globallookpress.com © Francesco Castaldo

Солист немецкой культовой метал-группы Rammstein представит в России новый альбом группы LINDEMANN. Релиз под названием «F& M» станет второй совместной работой Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена.

В поддержку выхода альбома музыканты отправятся в тур по российским городам. LINDEMANN 2 марта приедут в Петербург, 9 марта выступят в Екатеринбурге, 12 марта отыграют в Краснодаре, а 15 марта дадут концерт в Москве.

В отличие от дебютного англоязычного альбома «Skills In Pills», который поднялся на вершину немецкого LP-чарта, второй релиз «F& M» — совершенно новая глава в истории проекта. Этот альбом представляет лирику на немецком языке в неповторимом исполнении Тилля Линдеманна.

Отправной точкой для создания новых песен LINDEMANN стало сотрудничество между Тиллем и Гамбургским театром «Талия» в рамках современной адаптации сказки «Гензель и Гретель», в которой затронуты темы страха, надежды, бедности, излишеств, людоедства и смерти.

Пять композиций из пьесы, признанной многими критиками, дополнены шестью новыми произведениями, образуя в совокупности новый студийный альбом LINDEMANN.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лобода посвятила Линдеманну песню про елочку на немецком языке.

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