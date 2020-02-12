Рыжий из «Иванушек International» решил наградить трогавшую его статую женщину

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Ниса Мурзанаева
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Андрей Григорьев-Апполонов расчувствовался и захотел подарить преданной фанатке толстовку и ужин в хорошем ресторане для всей семьи.

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Фото, видео: Instagram @apollonov_ag

Звезда популярной российской группы «Иванушки International» 49-летний Андрей Григорьев-Апполонов решил поощрить одну из своих самых преданных поклонниц. Музыкант опубликовал в Instagram видео, на котором пожилая женщина очень трогательно держит за руку статую своего кумира. Очевидно милый ролик понравился знаменитости.

«В номинации „самое оригинальное и трогательное видео у скульптурной композиции“ побеждает эта милая женщина! Видимо, моя первая поклонница!» — поделился в микроблоге исполнитель.

Андрей Григорьев-Апполонов настолько вдохновился поступком преданной фанатки, что решил ее наградить.

«Вдруг кто знает героиню этого ролика, передайте ей, что она выиграла толстовку и романтический ужин с детьми и внуками!» — сообщил певец.

Подписчики Андрея Григорьева-Апполонова высоко оценили опубликованные любимцем кадры. Пользователи соцсети расчувствовались и посвятили героине ролика множество теплых слов.

«Правда, очень трогательно… Стоит и держит руку»;

«Сколько нежности и преданности в этом видео…» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына.

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