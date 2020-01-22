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Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына

, 16:42 | Валентин Черников 364

Рыжий из «Иванушек» назвал мать своего предполагаемого ребенка аферисткой.

Фото: Instagram @apollonov_ag

Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит». Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ дамы по имени Олеси Сазыкина. В беседе с KP.RU она назвала себя менеджером коллектива и описала подробности 20-летнего романа с артистом.

По словам Сазыкиной, она встречается с Андреем с 2000 года и была беременна от него минимум дважды. Первая беременность закончилась выкидышем, а в 2013 году она родила сына Германа. Григорьев-Апполонов якобы знал о его существовании, но не решался бросить основную семью с двумя детьми.

Сам певец в разговоре с изданием призвал не верить словам Сазыкиной.

«Гоните эту аферистку в шею! Это все неправда, никакого внебрачного ребенка у меня нет. Я ей написал только что, она сказала, мол, вообще ни при чем», — сказал по телефону солист «Иванушек».

Артист добавил, что объявившая себя матерью его ребенка женщина, относится к первому поколению фанаток коллектива.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Григорьева-Апполонова выписалась из роддома.

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