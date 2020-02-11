Сбежавшая из больницы Боткина пациентка объяснила свое решение

Сбежавшая из инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Алла Жукова в интервью 5-tv.ru рассказала, как оказалась в карантинном боксе, и почему решила самовольно покинуть лечебное учреждение, взломав электронный замок. По словам девушки, до госпитализации у нее дважды брали анализы на коронавирус и все они оказались отрицательными. Тем не менее, почувствовав боль в горле, она решила вызвать скорую. Медики поставили ей диагноз ОРВИ и ушли. Но на следующий день к ней пришли представители Роспотребнадзора, которые заявили о необходимости госпитализации «всего на сутки» для еще одного обследования. Причем все они были без химической защиты и без масок, врачи скорой помощи — тоже.

«То есть можно заражать всех, кого угодно», — иронизирует Алла.

В больнице у нее взяли еще один анализ, уже третий, который также не выявил у нее опасного заболевания, с чем ее и поздравили врачи. Однако, когда она собралась домой, ее не отпустили, сославшись на постановление Роспотребнадзора. Тогда пациентка решилась на побег, о котором рассказала спустя несколько дней на своей странице в Instagram. При этом после того как она покинула больницу в пятницу, никто ее не искал, и ни врачи, ни полиция ней не звонили.

«Я законопослушный гражданин, но я буду бороться за свои права и за свою свободу. Если бы меня забрали с самого самолета, или если бы мне сказали, что у меня действительно есть подозрение на коронавирус, то я бы с удовольствием… Даже не про удовольствие тут дело, это нужно сидеть. Но если мне впрямую говорят о том, что я здорова, и просто есть постановление, по которому я просто так должна сидеть, более того, врачи меня не боятся… ну, извините», — пояснила Алла.

Ранее главврач больницы имени Боткина Алексей Яковлев в интервью 5-tv.ru назвал поведение Аллы Жуковой «асоциальным» и заявил, что больше всего в этой ситуации медиков беспокоит «низкая гражданская ответственность» пациентки.