«Асоциальное поведение»: в больнице Боткина прокомментировали побег девушки из карантина

Асоциальным поведением назвал побег девушки из инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге главный врач лечебного учреждения Алексей Яковлев.

Ранее вернувшаяся недавно из Китая и помещенная на карантин с подозрением на коронавирус жительница Петербурга по имени Алла опубликовала в своем Instagram рассказ о том, как ей удалось «выбраться из тюрьмы».

«Мои друзья, я на Свободе! Еще 7 числа мне удалось выбраться из тюрьмы Боткина, это отделение называют „чумными боксами“. Мне лгала в лицо глава Роспотребнадзора Мякишева и ее команда в моем доме о том, что меня в Боткина только на сутки заберут. Ложь — до прихода ко мне начальник Роспотребнадзора по СПб постановил изолировать на 14 дней людей», — написала девушка.

На прикрепленном к посту видео Алла подробно рассказывает, как ей удалось покинуть закрытый на электронный замок бокс и пробраться в лифт. Она заявляет, что ЧС в городе не объявлялась, и врачи не имели права держать ее в больнице против воли — это противоречит Конституции, поэтому пациентка решила бороться за свои права. Беглянка также пояснила, что написать заявление об отказе от госпитализации у нее не было возможности, так как никто не дал ей ручку и бумагу.

Главврач больницы имени Боткина Алексей Яковлев в телефонном интервью 5-tv.ru пояснил, что пациентка поступила к ним, имея на руках подписанное распоряжение главного санитарного врача Петербурга, в котором она была предупреждена о необходимости находиться под медицинским наблюдением. Он отметил, что лечебное учреждение не имеет права ограничивать свободу граждан, и лишь занимается предоставлением возможности находиться на обследовании. Но поведение человека, добровольно подписавшего согласие ехать в больницу, а после этого без заявления решившего покинуть лечебное учреждение, пытаясь при этом сделать короткое замыкание, медик считает безответственным.

«Я считаю это асоциальным поведением и правовую оценку буду давать не я. Но с нашей точки зрения как бы это гражданская ответственность. Вот эта низкая гражданская ответственность как раз беспокоит нас больше всего», — сказал Алексей Яковлев.

Он также сообщил, что поскольку девушка подписывала предписание Роспотребнадзора, когда она ушла, больница передала информацию о случившимся в полицию.

Между тем в распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, записанное другой пациенткой боткинской больницы, которая также находится на карантине, как она считает, без всяких оснований. Девушка по имени Дарья рассказывает, что работала в Китае и вернулась в Россию еще 18 января, то есть уже больше трех недель назад. Госпитализировали ее после того, как она обратилась в государственную клинику по поводу заложенности носа.

«Мне сделали все анализы — на грипп, на коронавирус, на шесть других видов вирусов. Выявилось, что у меня только вирус ринита, коронавируса у меня нет… Но меня все равно здесь держат и не выпускают. Говорят, что я должна здесь пробыть до конца инкубационного периода. Но инкубационный период, если бы он был, он бы уже давно прошел», — говорит Дарья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв коронавируса в Китае перевалило за тысячу.