Директор школы в Астрахани уволилась после любовной связи ученика и учительницы

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Преподаватель биологии старше своего подопечного на 20 лет.

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Фото, видео: ТАСС / PA Images, 5-tv.ru

В Астрахани директор школы уволилась по собственному желанию — после громкого скандала из-за связи учительницы и ученика девятого класса. Ей 35, ему 15.

Педагог предавалась любовным утехам прямо на рабочем месте. Так, что одноклассникам подростка не составило труда снять на видео их свидание в одном из кабинетов. Телефон с камерой подсунули под дверь. Откровенные кадры выложили в интернет.

Родители возмутились и обратились в Следственный комитет. Сейчас проходит проверка. Официальных комментариев пока нет. Известно, что женщина преподает биологию и даже становилась учителем года.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео любовных утех ученика и учительницы.

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