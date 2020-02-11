Директор школы в Астрахани уволилась после любовной связи ученика и учительницы
Преподаватель биологии старше своего подопечного на 20 лет.
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Фото, видео: ТАСС / PA Images, 5-tv.ru
В Астрахани директор школы уволилась по собственному желанию — после громкого скандала из-за связи учительницы и ученика девятого класса. Ей 35, ему 15.
Педагог предавалась любовным утехам прямо на рабочем месте. Так, что одноклассникам подростка не составило труда снять на видео их свидание в одном из кабинетов. Телефон с камерой подсунули под дверь. Откровенные кадры выложили в интернет.
Родители возмутились и обратились в Следственный комитет. Сейчас проходит проверка. Официальных комментариев пока нет. Известно, что женщина преподает биологию и даже становилась учителем года.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео любовных утех ученика и учительницы.
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