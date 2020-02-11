Директор школы в Астрахани уволилась после любовной связи ученика и учительницы

В Астрахани директор школы уволилась по собственному желанию — после громкого скандала из-за связи учительницы и ученика девятого класса. Ей 35, ему 15.

Педагог предавалась любовным утехам прямо на рабочем месте. Так, что одноклассникам подростка не составило труда снять на видео их свидание в одном из кабинетов. Телефон с камерой подсунули под дверь. Откровенные кадры выложили в интернет.

Родители возмутились и обратились в Следственный комитет. Сейчас проходит проверка. Официальных комментариев пока нет. Известно, что женщина преподает биологию и даже становилась учителем года.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео любовных утех ученика и учительницы.