Анастасия Макеева, исполняющая роль Паночки в мюзикле по мотивам повести Гоголя «Вий», не побоялась лечь на сцене в гроб. Зато за нее испугались многочисленные поклонники, углядевшие в этом дурной знак. В своем Instagram актриса решила развеять тревоги подписчиков.

«Мне десятки людей задают один вопрос! Боюсь ли я ложиться в гроб? Дорогие друзья! Да, все мы люди мнительные и это волнительно ложиться туда, где все окажемся безусловно. Но страха у меня нет», — написала Макеева.

Она рассказала, что на днях в театр приходил священник и освятил все декорации, включая и гроб. Батюшка также успокоил актрису, напомнив, что многие монахи спят в гробу, чтобы помнить, что «жизнь лишь переход в иной мир» и прожить ее нужно достойно.

«Ну и вообще, конечно, хочется от вас слышать иного рода вопросы! «Если вы думаете, что в этой роли самое сложное лечь в гроб, то сильно ошибаетесь», — заключила Анастасия.

Instagram @makeevan

Некоторые подписчики испугались еще больше, увидев на странице любимой актрисы ее фотографию в гробу.

«Господи, вы меня напугали, аж сердце защемило!!! Фух! Слава богу, это спектакль!!!» — написала одна из пользовательниц.

«Люди испокон века боялись и боятся смерти и всего что с ней связано. И гроб вообще-то предназначен для мертвого человека. Вы смелая!»

«Вы были прекрасны в этой роли!»

«Удобно? Поздравляю с премьерой!» — пишут в комментариях фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в День учителя Анастасия Макеева опубликовала серию снимков в строгом, но сексуальном образе — в черном смокинге.