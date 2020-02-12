«Машину на шею надел»: Моргенштерн купил себе подвеску за три миллиона рублей

Популярный блогер и рэпер 21-летний Алишер Моргенштерн приобрел себе бриллиантовую подвеску в виде значка Playboy. Стоимость ювелирного украшения оценивается примерно в три миллиона рублей. Компания, изготовившая изделие, поделилась данными о покупке звезды в Instagram.

«Первый бриллиант 2020 года. Погнали!» —сообщили ювелиры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOZI JEWELRY (@mozi_j) 11 Фев 2020 в 12:14 PST

Компания-производитель утверждает, что кулон и цепочка для Моргенштерна сделаны из белого золота. Изделие украшено сапфирами и 20-каратными бриллиантами. Тeleprogramma.pro пишет, что музыкант уже расплатился с ювелирным салоном.

«Здесь чуть больше трех миллионов рублей. Можно сказать, хату в регионе на шею надел. Ну, или машину надел», —шутливо поделился рэпер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова заставила рэпера Моргенштерна танцевать под свой трек.