«Машину на шею надел»: Моргенштерн купил себе подвеску за три миллиона рублей

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Ниса Мурзанаева
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Ювелирное изделие для 21-летнего рэпера украсили сапфирами и 20-каратными алмазами.

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Фото, видео: Instagram @morgen_shtern

Популярный блогер и рэпер 21-летний Алишер Моргенштерн приобрел себе бриллиантовую подвеску в виде значка Playboy. Стоимость ювелирного украшения оценивается примерно в три миллиона рублей. Компания, изготовившая изделие, поделилась данными о покупке звезды в Instagram.

«Первый бриллиант 2020 года. Погнали!» —сообщили ювелиры.

 
 
 
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Публикация от MOZI JEWELRY (@mozi_j)

Компания-производитель утверждает, что кулон и цепочка для Моргенштерна сделаны из белого золота. Изделие украшено сапфирами и 20-каратными бриллиантами. Тeleprogramma.pro пишет, что музыкант уже расплатился с ювелирным салоном.

«Здесь чуть больше трех миллионов рублей. Можно сказать, хату в регионе на шею надел. Ну, или машину надел», —шутливо поделился рэпер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова заставила рэпера Моргенштерна танцевать под свой трек.

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