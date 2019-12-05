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«Господи, спасите его!» Бузова заставила молодого рэпера танцевать под свой трек

, 10:25 | Ниса Мурзанаева Видео 184

Певица вместе с 21-летним Моргенштерном зажгла под новую песню «Не виновата».

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 704

Накануне российская певица Ольга Бузова выступила на столичной площадке «ВТБ-Арена» с новой песней «Не виновата». В перерывах между номерами к ней в гримерку то и дело заходили артисты. Одного из них 21-летнего рэпера Моргенштерна исполнительница попросила повторять за ней танцевальные движения под ее же трек. Видео с импровизированным хореографическим номером поп-дива опубликовала в Instagram.

«Все, кто заходил сегодня ко мне в гримерку, очень хотели выучить движения и станцевать со мной под новый хит „Не виновата“. Моргенштерну повезло больше всех», — поделилась знаменитость.

Поклонники оценили забавные попытки Моргенштерна повторить за Ольгой Бузовой. Фанатам ролик показался искренним и забавным. Однако хейтеры тоже не обошли стороной комментарии под веселой публикацией. Злопыхателям танец певицы отчего-то не понравился. Некоторые даже предлагали начать операцию по спасению рэпера, якобы находящегося «в заложниках» у поп-дивы.

«Господи, да кто ж тебе эти танцы придумывает?! Ну, это ужас какой-то»;

«Это не танец, это судороги»;

«Спасите его»;

«Танец — трындец просто», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с легкой руки Ольги Бузовой мэтр эстрады Лев Лещенко превратился в Левченко.

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