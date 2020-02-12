В сети появилась информация о том, что имя Ларисы Гузеевой может стать брендом. Starhit пишет, что соответствующая заявка уже направлена в Роспатент. В ведомство обратилось предприятие «Региональные продукты питания», 20% акций которого раньше принадлежали мужу кинозвезды — Игорю Бухарову.

Предполагается, что под товарным знаком Larisa компания будет выпускать косметические средства, духи, пищевую продукцию и даже алкогольные напитки. Вот только сама знаменитость новость о «превращении» своего имени в бренд пока не комментирует.

«Придет время, все узнаете», — интригующе заявила артистка.

60-летняя Лариса Гузеева и 59-летний Игорь Бухаров сыграли свадьбу в 1999 году. Через год после заключения брака у пары родилась дочь Ольга. Супруг теледивы больше 20 лет возглавляет Федерацию рестораторов и отельеров России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Ларисы Гузеевой резко набрала вес из-за гормональной терапии.