«Солдаты маршируют!» — Галкин показал, как семья его встречает со съемок
На своей странице в Instagram ведущий опубликовал забавное видео, на котором Алла Пугачева вместе с детьми необычно приветствует отца семейства.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Российский шоумен и ведущий Максим Галкин показал в Instagram, как семья его встречает после съемок. Как видно на кадрах, примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с детьми подготовили отцу семейства необычный сюрприз.
Когда юморист стал подходить к дому, они дружно начали маршировать, при этом, как и полагается, держа руку у правого виска. Исключение составила только юная Лиза, которая вероятно, запуталась, и поднесла руку к левому виску. Впрочем, и эта деталь показалась пользователям забавной.
Галкин был тронут таким теплым приветствием, а вслед за ним свое умиление выразили подписчики в комментариях.
«Самая любимая бригада!»
«Лучшие! Ничего милее не видела!»
«Какие же вы смешные! Один позитив!»
«Строевую еще подтянуть надо, конечно, а так все в ажуре!»
«Главнокомандующий прибыл!»
«Потрясающие солдаты маршируют!» - иронизировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина приготовила папе «завтрак для аристократов».
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