Российский шоумен и ведущий Максим Галкин показал в Instagram, как семья его встречает после съемок. Как видно на кадрах, примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с детьми подготовили отцу семейства необычный сюрприз.

Когда юморист стал подходить к дому, они дружно начали маршировать, при этом, как и полагается, держа руку у правого виска. Исключение составила только юная Лиза, которая вероятно, запуталась, и поднесла руку к левому виску. Впрочем, и эта деталь показалась пользователям забавной.

Галкин был тронут таким теплым приветствием, а вслед за ним свое умиление выразили подписчики в комментариях.

«Самая любимая бригада!»

«Лучшие! Ничего милее не видела!»

«Какие же вы смешные! Один позитив!»

«Строевую еще подтянуть надо, конечно, а так все в ажуре!»

«Главнокомандующий прибыл!»

«Потрясающие солдаты маршируют!» - иронизировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина приготовила папе «завтрак для аристократов».