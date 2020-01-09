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Сколько коротких рабочих недель ожидает россиян в 2020 году

, 8:36 | Игорь Рязов Видео 53

Меньше всего в наступившем году россиянам предстоит работать в мае из-за Дня весны и труда, а также Дня Победы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / PIC, Konstantin Kokoshkin, Nicolas Economou, Bernhard Kreutzer

Восемь сокращенных рабочих недель ждут россиян в 2020 году. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Первая сокращенная рабочая неделя уже подходит к концу — россияне трудятся всего два дня до выходных после новогодних каникул. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает граждан в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества работать предстоит четыре дня — с 25 по 28 февраля.

Большинство сокращенных рабочих недель выпали на весну. Международный женский день (8 марта) сократит число дней труда до четырех. После выходные ожидаются в связи с Днем весны и труда (1 мая) и Днем Победы (9 мая). С 1-го по 11 число работать предстоит только 6, 7 и 8 мая.

Летом россиян ждет всего одна короткая рабочая неделя. В связи с празднованием Дня России (12 июня) рабочими будут четыре дня из пяти. День народного единства (4 ноября, среда) «разобьет» рабочую неделю на два отрезка: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как настроиться на работу после новогодних праздников.

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