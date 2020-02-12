В РФ разрабатывают оборонный комплекс для защиты от современных гиперзвуковых ракет

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Гиперзвуковые противоракеты, официально именуемые «многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата» (МФРК ДП), будут устанавливаться на истребитель-перехватчик МиГ-31.

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Фото, видео: ТАСС/Минобороны РФ, 5-tv.ru

В России разрабатывают оборонный комплекс для защиты от современных гиперзвуковых ракет. По словам конструкторов, это будет реактивный снаряд сверхдальнего радиуса действия для перехвата маневрирующих и сверхскоростных целей

О создании в США именно таких боеприпасов накануне заявил Дональд Трамп. По словам главы Белого дома они способны двигаться в семь раз быстрее обычных ракет. Наши же инженеры уверяют, что в случае атаки, новейшие российские гиперзвуковые системы, способны оперативно исключить любую опасность.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что испытания фрегата «Адмирал Касатонов» прошли в Баренцевом море.

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