В РФ разрабатывают оборонный комплекс для защиты от современных гиперзвуковых ракет
Гиперзвуковые противоракеты, официально именуемые «многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата» (МФРК ДП), будут устанавливаться на истребитель-перехватчик МиГ-31.
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В России разрабатывают оборонный комплекс для защиты от современных гиперзвуковых ракет. По словам конструкторов, это будет реактивный снаряд сверхдальнего радиуса действия для перехвата маневрирующих и сверхскоростных целей
О создании в США именно таких боеприпасов накануне заявил Дональд Трамп. По словам главы Белого дома они способны двигаться в семь раз быстрее обычных ракет. Наши же инженеры уверяют, что в случае атаки, новейшие российские гиперзвуковые системы, способны оперативно исключить любую опасность.
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