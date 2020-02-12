В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь выписан из Забайкальской краевой инфекционной больницы. Мужчина находился на лечении в медучреждении с 26 января.

«Согласно этой выписке, вы абсолютно здоровы и не представляете никакой опасности для общества. Мы вас поздравляем с выздоровлением», — сказал главный врач больницы Сергей Юрчук во время выписки пациента.

В свою очередь, Ван Юньбинь отметил, что после оказанной в стационаре медицинской помощи он чувствует себя хорошо. При этом, супруга и дочь мужчины останутся в больнице до 14 февраля, как лица, контактировавшие с больным.

Два первых случая заболевания коронавирусом в России были зарегистрированы в Забайкальском крае и Тюменской области в конце января. Оба заразившихся новым внеклеточным агентом оказались гражданами Поднебесной. Китайская студентка была выписана из больницы в Тюменской области 11 февраля.

На момент публикации материала в Китае от коронавируса скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач больницы в Чите прокомментировал жалобы больного коронавирусом. В Минздраве РФ пообещали проверить медучреждение, на условия в котором пожаловался гражданин Китая.