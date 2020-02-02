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«Мы его выпишем»: главврач больницы в Чите прокомментировал жалобы больного коронавирусом

, 17:28 | Игорь Рязов Эксклюзив 37

Ранее в Минздраве РФ пообещали проверить медучреждение, на условия в котором пожаловался гражданин Китая.

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Фото, видео: 5-tv.ru

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Вспышка нового коронавируса в Китае 107

Пациент из Китая, госпитализированный в Чите с подозрением на коронавирус, своевременно получает всю необходимую медицинскую помощь. Об этом 5-tv.ru сообщил Сергей Юрчук — главный врач краевой клинической инфекционной больницы в Чите.

«26 февраля пациент к нам обратился за помощью. Все необходимые обследования, которые положены при предъявленных жалобах, были сделаны. Все обследования, которые возможны в условиях нашего стационара, были выполнены своевременно», — сказал Юрчук.

Он отметил, что часть необходимых анализов было нельзя сделать в читинской больнице. По этой причине материал отправили на исследование в другой регион. Одновременно пациенту из Китая было назначено лечение.

«Лечение было назначено своевременно. Пациент был госпитализирован в специально отведенный бокс, который по всем современным требованиям порядка оказания медицинской помощи оборудован», — уточнил главврач больницы в Чите.

По его словам, сейчас гражданин КНР продолжает получать необходимую медицинскую помощь. Врачи соблюдают все меры дезинфекционного режима.

«Пациент продолжает получать лечение, мы ждем его выздоровления. После двукратного получения отрицательного анализа мы его выпишем», — подытожил Юрчук.

Кроме того, стало известно, что жена и маленькая дочь также находятся в больнице под наблюдением медиков. Ранее обеспокоенный отсутствием информации глава семейства сообщил, что узнал о поставленном ему диагнозе из СМИ и очень переживает, что с его семьей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с подозрением на коронавирус в Чите госпитализировали гражданина КНР. Позже тот пожаловался на условия содержания в больнице. В Минздраве после этого пообещали провести проверку в медучреждении.

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