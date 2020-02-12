Диетолог развенчал миф о вреде молока
По словам эксперта, в молоке содержатся сотни полезных веществ для организма человека.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Creativ Studio Heinemann
Российский врач-диетолог Артур Моисеенко развенчал миф о том, что молоко и молочные продукты вредят здоровью человека. По словам эксперта, научно доказано, что в молоке содержатся сотни полезных веществ: аминокислоты, витамины, минералы и ферменты. Об этом сообщает «Росбалт».
«О пользе молока можно говорить долго, но оно, как и прочие молочные продукты, не может одинаково усваиваться у всех. Большинство детей спокойно пьют молоко, и аллергия на молочный белок встречается в очень редких случаях», — отметил специалист.
По словам Моисеенко, данные о том, что употребление молока негативно сказывается на здоровье человека, не подтверждены клиническими исследованиями.
Также врач заявил, что около 40% взрослых не могут усваивать лактозу. Таким людям он рекомендует заменять молочные продукты кисломолочными.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что диетолог назвала список взаимозаменяемых продуктов.
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