Как в Петербурге для предотвращения ДТП предлагают бороться с лихачами?
Под колесами машин в Северной столице то и дело гибнут люди.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru
На сутки Дворцовая площадь Петербурга превратилась как будто в съемочную площадку боевика: по крыше Главного штаба бегают люди в масках, вдоль здания внизу полиция преследует безбашенного водителя. И все это в один день в сердце Северной столицы. Руферов, кстати ищут до сих пор.
А вот гонщика задержали, его история типична — выпил, употребил шарик с веселящим газом и поехал к Эрмитажу. Как правило, такие веселые вояжи заканчиваются ДТП, в этот раз повезло.
Снизить число аварий в центре Петербурга пытаются разными способами — предлагают поставить всюду столбики ограждения и ограничить до 40 километров в час скорость на Невском проспекте, но видимо этого недостаточно. Подробности в репортаже Артура Ломидзе.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Mercedes вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов в Петербурге.
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