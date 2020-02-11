Как в Петербурге для предотвращения ДТП предлагают бороться с лихачами?

На сутки Дворцовая площадь Петербурга превратилась как будто в съемочную площадку боевика: по крыше Главного штаба бегают люди в масках, вдоль здания внизу полиция преследует безбашенного водителя. И все это в один день в сердце Северной столицы. Руферов, кстати ищут до сих пор.

А вот гонщика задержали, его история типична — выпил, употребил шарик с веселящим газом и поехал к Эрмитажу. Как правило, такие веселые вояжи заканчиваются ДТП, в этот раз повезло.

Снизить число аварий в центре Петербурга пытаются разными способами — предлагают поставить всюду столбики ограждения и ограничить до 40 километров в час скорость на Невском проспекте, но видимо этого недостаточно. Подробности в репортаже Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Mercedes вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов в Петербурге.