Подростки участвуют в смертельно опасном челлендже в TikTok

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Валентин Черников
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В среде тинейджеров появилась новая забава: доводить себя до обморока на видео.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © uwe umstätter, Twitter @allieposnickk24, @Jadeee_serene, @codytchambers

Подростки всего мира включились в опасный челлендж по доведению себя до обморока. В приложении для создания коротких видео TikTok молодые люди записывают ролики, на которых мотают головой и задерживают дыхание, после чего падают без сознания.

Новая забава получила соответствующее название — Pass out challenge, где to pass out значит «отключиться, отрубиться». Поиск по этому тегу выдает тысячи видеороликов, где тинейджеры совершают подобное над собой — чаще всего в присутствии и при помощи ровесников.

Эксперты с тревогой предупреждают о рисках доведения себя до обморока, пишет британское издание The Mirror. Один из них ирландский доктор Ник Флинн.

«Дети имитируют удушье. Они мешают движению грудной мышцы, что затрудняет работу грудной клетки и поступление в мозг кислорода. Как если бы человек тонул, или у него остановилось сердце. Это очень опасно. Гипоксия мозга может вызвать судороги и смерть. Мозг может получить повреждение, если ему не хватает кислорода более трех минут. А низкий уровень кислорода в мозге более пяти минут может привести к летальному исходу», — предупреждает врач.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виталий Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина. По мнению депутата Госдумы, праздник может способствовать формированию у подростков искаженные представления о любви и брачных отношениях.

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