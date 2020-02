Подростки участвуют в смертельно опасном челлендже в TikTok

Подростки всего мира включились в опасный челлендж по доведению себя до обморока. В приложении для создания коротких видео TikTok молодые люди записывают ролики, на которых мотают головой и задерживают дыхание, после чего падают без сознания.

Новая забава получила соответствующее название — Pass out challenge, где to pass out значит «отключиться, отрубиться». Поиск по этому тегу выдает тысячи видеороликов, где тинейджеры совершают подобное над собой — чаще всего в присутствии и при помощи ровесников.

Эксперты с тревогой предупреждают о рисках доведения себя до обморока, пишет британское издание The Mirror. Один из них ирландский доктор Ник Флинн.

«Дети имитируют удушье. Они мешают движению грудной мышцы, что затрудняет работу грудной клетки и поступление в мозг кислорода. Как если бы человек тонул, или у него остановилось сердце. Это очень опасно. Гипоксия мозга может вызвать судороги и смерть. Мозг может получить повреждение, если ему не хватает кислорода более трех минут. А низкий уровень кислорода в мозге более пяти минут может привести к летальному исходу», — предупреждает врач.

