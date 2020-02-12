Новая девушка хоккеиста сборной московского ЦСКА Ивана Телегина — бизнесвумен Мария Гончар — открыто заявляет о своих чувствах. Она опубликовала в Instagram снимок, на котором виден вкладыш от жвачки с надписью: «Любовь — это представлять, что он не только хороший спортсмен».

Instagram @mari_gonchar

Вероятно, это знак того, что в отношениях хоккеиста и его возлюбленной все еще продолжается конфетно-букетный период, предполагает сайт Teleprogramma.pro. Молодые люди буквально сияют от счастья на каждом снимке. Несомненно, они наслаждаются обществом друг друга.

Ранее Иван Телегин был женат на певице Пелагее. Однако через несколько лет после рождения их общей дочери супруги расстались. Взаимных претензий у звезд не было, имущество не делили. Спортсмен и сегодня приезжает в дом к бывшей жене, чтобы навестить свою маленькую дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем наградил Рыжий из «Иванушек International» трогавшую его статую женщину.