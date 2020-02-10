Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о новом романе Прохора Шаляпина

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала новый роман своего бывшего возлюбленного, певца Прохора Шаляпина, с 40-летней миллионершей из Канады. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Судя по Instagram-аккаунту музыканта, сейчас он наслаждается отдыхом, вероятно, в компании новой пассии. Ранее их несколько раз видели в Лос-Анджелесе, где парочка обедала в дорогих ресторанах. По слухам, все счета за Шаляпина оплачивает дама.

«Мне это, если честно, неинтересно. Я не смотрю и не слежу за ним», — отметила пианистка.

При этом, на вопрос журналиста, случайно ли то, что в жизни Прохора Шаляпина встречаются, в основном, только богатые женщины, экс-супруга актера Армена Джигарханяна ответила, что певец «сам по себе случайность».

Сам артист рассказал порталу, что сейчас проводит время на Маврикии, но раскрывать подробности своей личной жизни не намерен.

«Ничего не хочу рассказывать. Это мое личное дело. Звонить мне не нужно. Вернусь с отдыха, там посмотрим», — заявил певец.

Instagram @shalyapin_official

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуголая Цымбалюк-Романовская прикрылась цветами в новой фотосессии.