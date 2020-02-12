Волгоградец разбился насмерть, скатившись с горки на тюбинге

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Игорь Рязов
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Молодой человек на скорости врезался в кирпичную стену.

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Житель Волгограда трагически погиб после спуска на тюбинге с одной из горок Мамаева кургана. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 11 февраля. 24-летний мужчина приехал вместе со своей девушкой на территорию мемориального комплекса, чтобы покататься на тюбинге.

При спуске молодые люди на скорости въехали в стену из силикатного кирпича с большой трубой. Обоих госпитализировали.

«Сегодня утром молодой человек скончался. Организована проверка», — сказал представитель главка СК РФ по региону Владимир Суров.

По его словам, жизнь девушки вне опасности. Она находится в больнице с травмой головы и ушибами.

Суров добавил, что торчащую кирпичную стену засыпали. На упомянутом склоне люди часто катаются на санках и тюбинге.

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