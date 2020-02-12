Металлодетектор в суде, где экс-глава управления ФСИН покончил с собой, был исправен

В Мосгорсуде опровергли информацию, которая появилась в ряде средств массовой информации о том, что в суде, где экс-начальник УФСИН России Виктор Свиридов покончил с собой, якобы был неисправен металлодетектор. Как отметила пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяна Солопова, металлодетектор работал утром и в течение дня.

По ее словам, сейчас проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами людей на входе в здание суда. Виктор Свиридов покончил с собой после того, как суд приговорил его к трем годам тюрьмы за вымогательство 10 миллионов рублей. Подсудимый, который от онкологического заболевания четвертой степени, смог пронести в суд оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат рассказал о гибели в суде подзащитного Виктора Свиридова.