Металлодетектор в суде, где экс-глава управления ФСИН покончил с собой, был исправен
Об этом заявили в пресс-службе Чертановского суда Москвы. Виктор Свиридов пронес в здание оружие и свел счеты с жизнью после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
В Мосгорсуде опровергли информацию, которая появилась в ряде средств массовой информации о том, что в суде, где экс-начальник УФСИН России Виктор Свиридов покончил с собой, якобы был неисправен металлодетектор. Как отметила пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяна Солопова, металлодетектор работал утром и в течение дня.
По ее словам, сейчас проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами людей на входе в здание суда. Виктор Свиридов покончил с собой после того, как суд приговорил его к трем годам тюрьмы за вымогательство 10 миллионов рублей. Подсудимый, который от онкологического заболевания четвертой степени, смог пронести в суд оружие.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат рассказал о гибели в суде подзащитного Виктора Свиридова.
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