Сосед рассказал о том, как жил совершивший суицид экс-глава управления ФСИН

Сосед погибшего Виктора Свиридова в беседе с 5-tv.ru рассказал, как вел себя экс-начальник управления ФСИН при жизни. По словам знакомого, в быту силовик держался вежливо и сдержанно. С соседями контактировал редко. Несмотря на онкологическое заболевание в тяжелой стадии, Свиридов не выглядел грустным. При этом соседи по лестничной клетке знали о горе супругов.

«Мы знаем, что им (с женой — Прим.ред.) было тяжело. Они все время проводили на даче», — рассказал сосед, вспоминая об онкологии фсиновца.

В последний раз Свиридова видели на Новый год. С тех пор он не давал о себе знать.

Экс-начальник УФСИН свел счеты с жизнью в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Виктора Свиридова раскрыл подробности его гибели.