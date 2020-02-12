Сосед рассказал о том, как жил совершивший суицид экс-глава управления ФСИН
Знакомый Виктора Свиридова подтвердил, что погибший страдал от онкологического заболевания.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева, 5-tv.ru
Сосед погибшего Виктора Свиридова в беседе с 5-tv.ru рассказал, как вел себя экс-начальник управления ФСИН при жизни. По словам знакомого, в быту силовик держался вежливо и сдержанно. С соседями контактировал редко. Несмотря на онкологическое заболевание в тяжелой стадии, Свиридов не выглядел грустным. При этом соседи по лестничной клетке знали о горе супругов.
«Мы знаем, что им (с женой — Прим.ред.) было тяжело. Они все время проводили на даче», — рассказал сосед, вспоминая об онкологии фсиновца.
В последний раз Свиридова видели на Новый год. С тех пор он не давал о себе знать.
Экс-начальник УФСИН свел счеты с жизнью в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей. Его приговорили к трем годам лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Виктора Свиридова раскрыл подробности его гибели.
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