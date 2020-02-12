У погибшего в зале суда Виктора Свиридова обнаружен наградной пистолет
СК проверит обеспечение безопасности в Чертановском суде Москвы после инцидента с бывшим начальником управления ФСИН.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Lilly, 5-tv.ru
Наградной пистолет обнаружен у экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова, который свел счеты с жизнью в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве. По данным источника агентства «Интерфакс», подсудимый пронес оружие в здание суда в сумке.
«По некоторым данным, пистолет — наградной. В настоящее время проверяется каким образом Свиридов смог пронести оружие в здание суда, но, по предварительной информации, он пронес пистолет в сумке, которая была досмотрена ненадлежащим образом», — цитирует агентство собеседника.
Следственный комитет РФ инициировал проверку обеспечения безопасности в Чертановском суде Москвы. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.
«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве по факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде», — отметили в ведомстве.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов был неизлечимо болен.
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