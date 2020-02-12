«Я услышал хлопок»: адвокат о гибели в суде подзащитного Виктора Свиридова

Адвокат экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова Александр Котельницкий в беседе с 5-tv.ru рассказал, как его подзащитный свел счеты с жизнью в Чертановском суде Москвы. По словам юриста, все произошло очень неожиданно.

«После того, как судья зачитала приговор, и после слов „изменить меру пресечения“, подзащитный отошел… Я услышал хлопок, и он упал на лавочку», — вспоминает Александр Котельницкий.

Адвокат отметил, что Виктор Свиридов рассчитывал, что суд не станет приговаривать его к реальному сроку заключения, применив статью «Освобождение от наказания в связи с болезнью».

«Неожиданно… Поскольку подзащитный был болен — у него был рак четвертой степени, мы рассчитывали, что суд применит статью 81 УК РФ, освободит от реального наказания. Даже не мог подумать, что он возьмет с собой оружие. При разговоре он не ожидал, что будет суровый приговор. Я не думаю, что было основание приносить оружие», — заключил юрист.

Согласно приговору Чертановского суда Москвы, Виктор Свиридов был признан виновным в совершении вымогательства в особо крупном размере. Осужденному было назначено наказание ниже низшего предела — три года колонии строгого режима.

Позднее у погибшего следователи обнаружили наградной пистолет Макарова, который экс-начальник управления ФСИН пронес в здание суда в сумке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд подтвердил гибель экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова.