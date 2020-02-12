Видео из суда, где покончил с собой бывший глава управления ФСИН

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Алиса Маркова
Эксклюзив 122

Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей.

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Фото, видео: РИА Новости / Андрей Старостин, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео из суда, где покончил с собой бывший глава управления ФСИН. Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей. Мужчина совершил самоубийство после оглашения приговора. В свою очередь произошедшее 5-tv.ru прокомментировали в Мосгорсуде. Представитель пресс-службы заявила, что Свиридов был признан виновным по статье «Вымогательство» и был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе ФССП сообщили, что по факту произошедшего проводится доследстывенная проверка. Следователям предстоит выяснить, как Свиридову удалось пронести оружие в здание суда.

Экс-глава упрвления ФСИН обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей. По версии следствия, он вымогал деньги у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что покончивший с собой бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов был неизлечимо болен.

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