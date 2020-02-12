СК проверит безопасность суда после самоубийства экс-главы УФСИН
Виктор Свиридов свел счеты с жизнью в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
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Фото, видео: ТАСС / Алексей Майшев, 5-tv.ru
У совершившего суицид в зале суда экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова при себе нашли наградной пистолет. По информации 5-tv.ru, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом Свиридов пронес оружие в суд. По факту ЧП следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи намерены проверить обеспечение безопасности суда после инцидента.
Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей. Он совершил самоубийство после оглашения приговора. В свою очередь произошедшее 5-tv.ru прокомментировали в Мосгорсуде. Представитель пресс-службы заявила, что Свиридов был признан виновным по статье «Вымогательство» и был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов был неизлечимо болен.
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