СК проверит безопасность суда после самоубийства экс-главы УФСИН

У совершившего суицид в зале суда экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова при себе нашли наградной пистолет. По информации 5-tv.ru, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом Свиридов пронес оружие в суд. По факту ЧП следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи намерены проверить обеспечение безопасности суда после инцидента.

Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей. Он совершил самоубийство после оглашения приговора. В свою очередь произошедшее 5-tv.ru прокомментировали в Мосгорсуде. Представитель пресс-службы заявила, что Свиридов был признан виновным по статье «Вымогательство» и был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов был неизлечимо болен.