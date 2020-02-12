Мосгорсуд подтвердил гибель экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова

Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова подтвердила в беседе с 5-tv.ru гибель экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова. По ее словам, подсудимый после оглашения приговора свел счеты с жизнью.

«Сегодня в здании Чертановского районного суда Москвы произошел инцидент. Во время оглашения приговора подсудимый, после того, как судьей были озвучены вид и размер назначенного наказания выстрелил себе в грудь. Он скончался на месте событий», — сказала Ульяна Солопова.

В настоящее время в здании суда работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Выясняются обстоятельства, при которых Виктор Свиридов смог пронести в здание суда оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у погибшего в зале суда Виктора Свиридова обнаружен наградной пистолет.