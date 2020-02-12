Видео: Тело экс-главы УФСИН, совершившего суицид, вынесли из здания суда
После завершения оглашения приговора в Чертановском суде Москвы Виктор Свиридов покончил с собой. При себе у погибшего был обнаружен пистолет.
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Фото, видео: ТАСС Александр Щербак, 5-tv.ru
5-tv.ru публикует запись, на которой видно, как тело бывшего главы УФСИН выносят из здания московского суда. Днем 12 февраля Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. При себе у погибшего был обнаружен пистолет.
После произошедшего СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, как у Виктора Свиридова оказался пистолет в здании суда. В Мосгорсуде уже заявили, что рамки металлодетектора работали исправно с утра и в течение дня.
Между тем, на записи с камеры наблюдения видно, как сотрудники проверяют у Свиридова сумку возле рамок с металлодетекторами. Фигурант уголовного дела, не снимая куртку, прошел в здание.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что приставов Чертановского суда заподозрили в халатности после суицида экс-главы УФСИН.
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