Видео досмотра экс-главы УФСИН в московском суде за несколько часов до смерти

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео досмотра бывшего главы УФСИН в московском суде. Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. При себе у погибшего был обнаружен пистолет.

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предстоит выяснить, как Свиридову удалось пронести в здание суда оружие. В Мосгорсуде тем временем заявили, что рамки металлодетектора работали исправно с утра и в течение дня.

Между тем, на записи с камеры наблюдения видно, как сотрудники проверяют у Свиридова сумку возле рамок с металлодетекторами. Фигурант уголовного дела, не снимая куртку, прошел в здание.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что приставов Чертановского суда заподозрили в халатности после суицида экс-главы УФСИН.