Пять человек погибли во время ДТП в ХМАО

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Валентин Черников
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На трассе Нягань — Талинка «Урал» въехал в ВАЗ-2113.

Фото: ТАСС / Антон Ваганов

Смертельное ДТП произошло на участке автодороги Нягань — Талинка в Октябрьском районе Югры, сообщают источники 5-tv.ru. На трассе грузовик «Урал» с прицепом въехал в ВАЗ-2113. В результате ЧП погибло пять человек. О состоянии еще двух участников происшествия пока неизвестно.

Подробности трагедии уточняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Накануне сообщалось, что массовое ДТП произошло на другой трассе в Ханты-Мансийском автономном округе — между Сургутом и Нижневартовском. Там столкнулись три автомобиля — «ВАЗ», «Трал» и грузовик MAN. По предварительной информации, в «ВАЗе» находились сотрудники районного ОМВД. Двое из них погибли.

Ранее 5-tv.ru писал, что автокран протаранил рейсовый автобус с пассажирами под Тобольском.

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