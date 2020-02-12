Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски

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Петербургских оптовиков обвинили в сговоре при продаже медицинских масок. Пять компаний одновременно почти вдвое подняли цены на изделия.

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Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru

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Минздрав России предлагает законодательно заморозить цены на медицинские маски. За последние недели в некоторых регионах они взлетели в разы. Сегодня петербургское управление ФАС возбудило дело о нарушении конкуренции в отношении оптовых поставщиков масок.

«Санкт-Петербургский УФАС России изучила всю цепочку, начиная от производителей, оптовые поставщики и дальше уже розница. И мы пришли к выводу, что вероятно есть возможность картельного соглашения между компаниями оптовиками, то есть это среднее звено, которое перепродает в розницу в наши аптеки», — рассказала руководитель пресс-службы УФАС по Санкт-Петербургу Марина Нериновская.

По данным Федеральной антимонопольной службы, лидером в завышении цен на медицинские маски стали Адыгея и Ивановская область.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербургских оптовиков обвинили в сговоре при продаже медицинских масок.

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