Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав России предлагает законодательно заморозить цены на медицинские маски. За последние недели в некоторых регионах они взлетели в разы. Сегодня петербургское управление ФАС возбудило дело о нарушении конкуренции в отношении оптовых поставщиков масок.

«Санкт-Петербургский УФАС России изучила всю цепочку, начиная от производителей, оптовые поставщики и дальше уже розница. И мы пришли к выводу, что вероятно есть возможность картельного соглашения между компаниями оптовиками, то есть это среднее звено, которое перепродает в розницу в наши аптеки», — рассказала руководитель пресс-службы УФАС по Санкт-Петербургу Марина Нериновская.

По данным Федеральной антимонопольной службы, лидером в завышении цен на медицинские маски стали Адыгея и Ивановская область.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербургских оптовиков обвинили в сговоре при продаже медицинских масок.