Тарасов признал свой юмор «дурацким» после скандала с шуткой про коронавирус

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Ниса Мурзанаева
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Ассоциация «Футбол против расизма в Европе» назвала поступок российского спортсмена «расистским оскорблением».

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

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Российский футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал очередной скандал вокруг своей персоны. До этого спортсмен опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен его стилист азиатской внешности. Мужчину на снимке знаменитость подписал словом «коронавирус». Инцидент вызвал бурную реакцию в обществе.

В ассоциации «Футбол против расизма в Европе» считают поступок российского футболиста «расистским оскорблением», пишет РИА Новости.

Дмитрий Тарасов заявил, что ажиотаж вокруг ситуации стал для него полной неожиданностью. Спортсмен рассказал, что запечатленный на скандальной фотографии мужчина — его приятель.

Instagram @tarasov23

По словам Тарасова, его друг пришел к нему в гости и пожаловался на то, что все спрашивают о его происхождении и корнях.

«Стали спрашивать о его национальности и о вирусе, сами понимаете, как это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сторис. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез», — написал Тарасов в микроблоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист Тарасов назвал парикмахера азиатской внешности «коронавирусом».

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