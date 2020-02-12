Тарасов признал свой юмор «дурацким» после скандала с шуткой про коронавирус
Ассоциация «Футбол против расизма в Европе» назвала поступок российского спортсмена «расистским оскорблением».
Смотрите также:
Закрыть
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: Instagram @tarasov23
Российский футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал очередной скандал вокруг своей персоны. До этого спортсмен опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен его стилист азиатской внешности. Мужчину на снимке знаменитость подписал словом «коронавирус». Инцидент вызвал бурную реакцию в обществе.
В ассоциации «Футбол против расизма в Европе» считают поступок российского футболиста «расистским оскорблением», пишет РИА Новости.
Дмитрий Тарасов заявил, что ажиотаж вокруг ситуации стал для него полной неожиданностью. Спортсмен рассказал, что запечатленный на скандальной фотографии мужчина — его приятель.
По словам Тарасова, его друг пришел к нему в гости и пожаловался на то, что все спрашивают о его происхождении и корнях.
«Стали спрашивать о его национальности и о вирусе, сами понимаете, как это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сторис. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез», — написал Тарасов в микроблоге.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист Тарасов назвал парикмахера азиатской внешности «коронавирусом».
Нашли ошибку?