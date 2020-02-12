Звезда «Игры престолов» Софи Тернер возможно ожидает рождения первенца

Звезда «Игры престолов» 23-летняя Софи Тернер может ожидать рождения первенца, сообщает Just Jared. Год назад актриса вышла замуж за 30-летнего американского певца Джо Джонаса.

«Пара хранит молчание, но их друзья и семья очень рады за них», — завил источник издания.

Поклонники Софи Тернер с недавних пор начали замечать изменения в гардеробе кумира. Звезда стала отдавать предпочтение безразмерным, свободного кроя вещам. Фанаты подозревают, что актриса делает это из-за деформации фигуры в результате беременности.

Софи Тернер и Джо Джонас скромно зарегистрировали отношения в Лас-Вегасе в мае 2019 года. Через месяц после этого влюбленные провели торжественную церемонию во Франции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Софи Тернер и Джо Джонас сделали татуировки в память о погибшей собаке