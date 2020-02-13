Видео: Зеленский с блондинкой лихо отплясывает в ночном клубе
Достоверно неизвестно, когда именно был снят ролик.
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Фото, видео: ТАСС/ZUMA Wire, YouTube @Кипиш Украины
Появилось видео танцующего в ночном клубе президента Украины Владимира Зеленского. На кадрах в футболке и джинсах глава государства среди прочих посетителей увеселительного заведения лихо отплясывает под музыку диско.
Напротив него в такт ритму двигается некая блондинка. Как полагают украинские СМИ, это — первая леди Незалежной Елена. Однако отмечается, что скорее всего видео было снято еще до политической карьеры Зеленского.
Тем не менее автор ролика оставила комментарий:
«А вы когда-нибудь танцевали с президентом?»
В начале февраля на Украине разразился скандал после утечки в сеть видео посещения главой Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым стриптизклуба. На кадрах чиновник отплясывает с едва одетыми девушками. По неподтвержденной информации, главный таможенник страны позднее тем вечером уединился с одной из них в приватной комнате.
35-летний выпускник Киевского высшего общевойскового командного училища возглавил ведомство с приходом к власти Зеленского.
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