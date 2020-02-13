Видео: Зеленский с блондинкой лихо отплясывает в ночном клубе

Появилось видео танцующего в ночном клубе президента Украины Владимира Зеленского. На кадрах в футболке и джинсах глава государства среди прочих посетителей увеселительного заведения лихо отплясывает под музыку диско.

Напротив него в такт ритму двигается некая блондинка. Как полагают украинские СМИ, это — первая леди Незалежной Елена. Однако отмечается, что скорее всего видео было снято еще до политической карьеры Зеленского.

Тем не менее автор ролика оставила комментарий:

«А вы когда-нибудь танцевали с президентом?»

В начале февраля на Украине разразился скандал после утечки в сеть видео посещения главой Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым стриптизклуба. На кадрах чиновник отплясывает с едва одетыми девушками. По неподтвержденной информации, главный таможенник страны позднее тем вечером уединился с одной из них в приватной комнате.

35-летний выпускник Киевского высшего общевойскового командного училища возглавил ведомство с приходом к власти Зеленского.

Ранее другой член команды бывшего артиста — советник Зеленского Игорь Новиков — публично выругался матом из-за высоких цен на газ.