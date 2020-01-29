Советник Зеленского выругался матом из-за стоимости газа за январь

Советник президента Украины Игорь Новиков выругался матом из-за высоких цен на газ. Негодование он выразил на своей странице в Facebook.

«НАК и министерство (энергетики — Прим. ред) громогласно сообщили миру, что для нас (простых смертных абонентов) газ в январе будет по 4650 гривен за тысячу кубометров (правда, без НДС, наценок, газсбытов и транспортировки). Пришли платежки за январь с ценой 6913 гривен <…>. Какого *** (черта — Прим. ред), вполне резонно спросите вы», — написал Новиков.

По мнению советника президента Украины, такая высокая цена получилась из-за закупок еще летом «дорогого газа» и пересчета тарифов задним числом. Новиков пообещал подать главе государства «справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины».

Как отмечает ФАН, обещанные 4650 гривен за тысячу кубометров газа — это примерно 11,8 тысячи рублей. Итоговые 6913 гривен за газ — около 17,5 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский «Нафтогаз» может покупать газ дешевле, если начнет получать его от «Газпрома» напрямую. Исполнительный директор украинской газовой компании Юрий Витренко ранее сказал, что теоретически такие закупки возможны. Однако, по его словам, для них нет «практических оснований».