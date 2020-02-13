В Китае зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом
В числе заразившихся — свыше 48 тысяч.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Xu Yu, 5-tv.ru
В ВОЗ назвали сроки тестирования на людях вакцины против коронавируса. Это может произойти уже через 3 месяца. Сейчас в разработке медиков четыре препарата. Два из них планируют испытать.
Между тем в Китае с ужасающей скоростью увеличивается число погибших и пострадавших от нового вируса. В списке жертв — уже больше тысячи трехсот человек. В числе заразившихся — свыше 48-ми тысяч. Между тем, эксперты заявили о новом методе диагностирования, который позволяет выявить вирус на ранней стадии. А это значит, пациенты быстрее начнут получать необходимое лечение.
В то же время в Гонконге выдвинули новую версию распространения заболевания. Местные власти не исключают, вирус может передаваться через трубы канализации. С подобным специалисты уже сталкивались во время вспышки в 2002 году атипичной пневмонии.
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