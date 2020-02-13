Можно потише? В России предложили запретить шуметь днем
В случае если законопроект одобрят в Госдуме, штрафы для нарушителей могут достигать сорока тысяч рублей.
Смотрите также:
Закрыть
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: ТАСС/Матыцин Валерий, 5-tv.ru
В России собираются ужесточить закон о тишине.
Как сообщают «Известия», коснется это в основном ремонтных работ, которые запретят проводить не только в вечернее и ночное время, но и днем с 13-ти до 15-ти часов. И в будние дни, и в выходные.
Соответствующую поправку уже обсуждают в Совете Федерации. Делается это в интересах жителей многоэтажек, у которых есть маленькие дети. Правда норма будет распространяться лишь на объекты введенные в эксплуатацию больше полутора лет назад.
Для новостроек сделают исключение. В случае если законопроект одобрят в Госдуме, штрафы для нарушителей могут достигать сорока тысяч рублей.
Нашли ошибку?