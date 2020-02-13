Можно потише? В России предложили запретить шуметь днем

В России собираются ужесточить закон о тишине.

Как сообщают «Известия», коснется это в основном ремонтных работ, которые запретят проводить не только в вечернее и ночное время, но и днем с 13-ти до 15-ти часов. И в будние дни, и в выходные.

Соответствующую поправку уже обсуждают в Совете Федерации. Делается это в интересах жителей многоэтажек, у которых есть маленькие дети. Правда норма будет распространяться лишь на объекты введенные в эксплуатацию больше полутора лет назад.

Для новостроек сделают исключение. В случае если законопроект одобрят в Госдуме, штрафы для нарушителей могут достигать сорока тысяч рублей.