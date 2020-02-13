Огненный смерч: в Дрездене вспоминают американские бомбардировки в 1945 году

В Дрездене сегодня — печальная дата. Ровно 75 лет назад город атаковали британские и американские бомбардировщики. Сбросили семь тысяч бомб. Страшный огненный смерч уничтожил все живое. Точное число жертв, сгоревших заживо, до сих пор неизвестно, а сам город после страшной трагедии восстанавливают и по сей день. На главной площади города отдадут дань памяти десяткам тысяч погибших. Воспоминания тех, кто смог выжить в том адском пекле — в материале Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.