Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Успешное завершение Будапештской операции изменило стратегическую обстановку на фронте.
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Фото, видео: Леонид Бернштейн/ Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru
Минобороны России рассекретило уникальные документы об освобождении Будапешта. В частности, они доказывают — советские войска были освободителями. Документы уже не дадут переписать историю тем, кто этого сегодня очень хочет. Советская армия, освобождая город, совершила настоящий подвиг. Но об этом в Венгрии уже мало кто помнит. Почему уроки страшной войны так легко забываются, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь. Подробности в репортаже.
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