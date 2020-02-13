Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны России рассекретило уникальные документы об освобождении Будапешта. В частности, они доказывают — советские войска были освободителями. Документы уже не дадут переписать историю тем, кто этого сегодня очень хочет. Советская армия, освобождая город, совершила настоящий подвиг. Но об этом в Венгрии уже мало кто помнит. Почему уроки страшной войны так легко забываются, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Дрездене вспоминают американские бомбардировки в 1945 году.