«Был, как второй отец»: Друг Ботяна рассказал, каким знал советского разведчика
По словам Сергея Голова, ушедший из жизни ветеран был честным и порядочным человеком.
Смотрите также:
Закрыть
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Друг легендарного советского разведчика Алексея Ботяна рассказал, каким запомнил ветерана Великой Отечественной войны. Герой Российской Федерации скончался на 104-м году жизни через три дня после своего дня рождения.
По словам Сергея Голова, Ботян всегда отличался добротой и порядочностью.
«Для меня он был, как второй отец. Человек, который и добротой своей, и своей порядочностью, и своими делами очень много сделал», — отметил собеседник 5-tv.ru.
Советский разведчик участвовал в операции по сохранению Кракова от разрушения германскими войсками. О событиях Великой Отечественной войны он не раз рассказывал своему окружению.
«В связи со спецификой его службы он <…> старался не навредить другим, тем, с кем он работал, служил. О войне рассказывал, что участвовал в событиях освобождения Кракова и других событиях. <…> Он не выходил за рамки того, что можно говорить, и того, что нельзя говорить», — подчеркнул Голов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в Москве.
Нашли ошибку?