«Был, как второй отец»: Друг Ботяна рассказал, каким знал советского разведчика

Друг легендарного советского разведчика Алексея Ботяна рассказал, каким запомнил ветерана Великой Отечественной войны. Герой Российской Федерации скончался на 104-м году жизни через три дня после своего дня рождения.

По словам Сергея Голова, Ботян всегда отличался добротой и порядочностью.

«Для меня он был, как второй отец. Человек, который и добротой своей, и своей порядочностью, и своими делами очень много сделал», — отметил собеседник 5-tv.ru.

Советский разведчик участвовал в операции по сохранению Кракова от разрушения германскими войсками. О событиях Великой Отечественной войны он не раз рассказывал своему окружению.

«В связи со спецификой его службы он <…> старался не навредить другим, тем, с кем он работал, служил. О войне рассказывал, что участвовал в событиях освобождения Кракова и других событиях. <…> Он не выходил за рамки того, что можно говорить, и того, что нельзя говорить», — подчеркнул Голов.

Алексей Ботян — легендарный советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации. Он участвовал в обороне Москвы, принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии и в Восточной Европе, а также сыграл значительную роль в сохранении Кракова от разрушения германскими войсками. Операция по спасению польского города легла в основу романа Юлиана Семенова «Майор Вихрь».

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