«Благословение для мужчины»: президент Молдавии трогательно поздравил жену с днем рождения
Игорь Додон в честь 43-летия супруги разместил редкий снимок в соцсети.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, instagram @dodon_igor
Президент Молдавии Игорь Додон публично поздравил с днем рождения супругу Галину. На своей странице в Instagram глава государства разместил архивный снимок с собственной свадьбы, сопроводив его трогательным текстом.
«И в горе, и в радости, и в моменты грусти моя жена всегда была со мной. Я глубоко благодарен ей за ее понимание, за нежность и мудрость, с которыми она создает гармонию в нашей семье. Когда жена и муж становятся настоящими партнерами, это означает, что любая трудность может быть успешно преодолена. Я не перестану повторять, что хорошая жена — это благословение для мужчины», — написал он.
Додон также отметил в посте, что познакомился со своей женой 25 лет назад на студенческой свадьбе. С тех пор они неразлучны.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Молдавии сформулировал отличительную черту характера Путина.
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