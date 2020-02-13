«Благословение для мужчины»: президент Молдавии трогательно поздравил жену с днем рождения

Президент Молдавии Игорь Додон публично поздравил с днем рождения супругу Галину. На своей странице в Instagram глава государства разместил архивный снимок с собственной свадьбы, сопроводив его трогательным текстом.

«И в горе, и в радости, и в моменты грусти моя жена всегда была со мной. Я глубоко благодарен ей за ее понимание, за нежность и мудрость, с которыми она создает гармонию в нашей семье. Когда жена и муж становятся настоящими партнерами, это означает, что любая трудность может быть успешно преодолена. Я не перестану повторять, что хорошая жена — это благословение для мужчины», — написал он.

instagram @dodon_igor

Додон также отметил в посте, что познакомился со своей женой 25 лет назад на студенческой свадьбе. С тех пор они неразлучны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Молдавии сформулировал отличительную черту характера Путина.