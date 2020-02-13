«Мне так-то сказать нечего»: выступление хабаровского маньяка в суде
Подозреваемого арестовали на два месяца.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Вовк
Серийный маньяк из Хабаровска рассказал в суде о своих преступлениях. 5-tv.ru публикует видео с его заявлением в конце заседания.
После заслушивания всех сторон судья попросил подозреваемого выразить свое отношение к ходатайству об аресте на два месяца.
«Мне так-то сказать нечего», — ответил обвиняемый, ошибочно решив, что его попросили сказать последнее слово.
Когда судья уточнил вопрос, маньяк ответил, что согласен с ходатайством.
Перед этим мужчина рассказал о своих преступлениях. На вопросы он отвечал преимущественно односложно. Выглядел отстраненно. Улыбнулся, когда его спросили об ушедшей девушке.
Как сообщал 5-tv.ru, суд арестовал хабаровского маньяка на два месяца. Его обвиняют в том, что он бил людей ножом в спину. Известно о четырех нападениях — один мужчина и три женщины. Мотивом действий маньяка считается обиду на женщин. Незадолго до нападений от него ушла девушка.
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