«Мне так-то сказать нечего»: выступление хабаровского маньяка в суде

Серийный маньяк из Хабаровска рассказал в суде о своих преступлениях. 5-tv.ru публикует видео с его заявлением в конце заседания.

После заслушивания всех сторон судья попросил подозреваемого выразить свое отношение к ходатайству об аресте на два месяца.

«Мне так-то сказать нечего», — ответил обвиняемый, ошибочно решив, что его попросили сказать последнее слово.

Когда судья уточнил вопрос, маньяк ответил, что согласен с ходатайством.

Перед этим мужчина рассказал о своих преступлениях. На вопросы он отвечал преимущественно односложно. Выглядел отстраненно. Улыбнулся, когда его спросили об ушедшей девушке.

Как сообщал 5-tv.ru, суд арестовал хабаровского маньяка на два месяца. Его обвиняют в том, что он бил людей ножом в спину. Известно о четырех нападениях — один мужчина и три женщины. Мотивом действий маньяка считается обиду на женщин. Незадолго до нападений от него ушла девушка.