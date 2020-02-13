Хабаровского маньяка арестовали на два месяца
Мужчина ударил четверых людей ножом в спину из-за обиды на женщин. Нападения он начал совершать после расставания со своей пассией. Орудие преступлений — охотничий нож — нашли у него дома.
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
Хабаровского маньяка арестовали на два месяца. Мужчина ударил четверых людей ножом в спину из-за обиды на женщин. Нападения он начал совершать после расставания со своей пассией. Орудие преступлений — охотничий нож — нашли у него дома.
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