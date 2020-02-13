«Третий десяток! Это уже серьезно»: Стефания Маликова отмечает день рождения

Сегодня у Стефании Маликовой важный день: девушке исполнилось 20 лет. Несмотря на столь юный возраст, дочка звездных родителей всерьез рассуждает о том, как важно найти себя, быть успешной, а также развиваться и познавать окружающий мир.

«Третий десяток! Это уже серьезно», — пишет именинница в Instagram.

Кроме того, одну из своих публикаций Стефания посвятила родителям. Девушка выложила в сеть трогательные семейные фотографии и поблагодарила маму и папу за то, что сегодня она чувствует себя по-настоящему счастливым человеком.

«Только благодаря им, их терпению и пониманию, я выросла таким человеком. Папа рассказывал, что такое любить и прощать, а мама учила состраданию и снисходительности. Мои ангелы-хранители», — обратилась к родителям Стефания.

Instagram @steshamalikova

Дочь Дмитрия и Елены Маликовых не так давно окончила гимназию «Жуковка» и поступила в престижный МГИМО. Сегодня девушка успешно работает моделью и активно снимается в рекламе.

Ранее 5-tv.ru показал фото с отдыха Стефании Маликовой в Дубае.