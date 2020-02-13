Житель Индии диагностировал у себя коронавирус и свел счеты с жизнью

Житель Индии заподозрил у себя коронавирус, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Анхра-Прадеш. 50-летний Бала Кришна все время смотрел новости о распространении нового типа пневмонии, а затем почувствовал симптомы простуды.

Мужчина решил, что заразился коронавирусом. Он пошел к врачам, которые после обследования попытались его успокоить. На всю Индию зарегистрировано всего три случая заражения инфекцией.

Однако Бала Кришна не поверил медикам. Он пошел домой и предупредил членов семьи о своей болезни. Мужчина попросил не приближаться к нему и бросал в близких камни, когда те пытались подойти.

Позже житель Индии запер семью в доме и пошел на кладбище. Он покончил с собой у могилы матери.

Сын погибшего считает виновными в смерти отца сотрудников государственной горячей линии для помощи людям. Он позвонил туда из-за беспокойства о душевном здоровье родителя, но его заверили, что все будет в порядке. По мнению молодого человека, его отец мог остаться в живых, если бы хоть кто-то отреагировал вовремя.