Алеся Кафельникова пожаловалась на лишний вес. Она весит аж 56 килограммов!
Модель призналась: она сильно поправилась за последнее время.
Фото: Instagram @kafelnikova_a
Алеся Кафельникова выложила в Instagram слезливый пост о том, что сильно поправилась.
«Я вешу 56 кг, я столько никогда не весила, но самое *******, мой агент сказал мне, что я в форме. Я просто выпала, я такой свинотиной никогда не была», — пожаловалась 21-летняя модель подписчикам.
Фанаты тут же поспешили успокоить любимую звезду.
«Худыш!»,
«Отвал бошки. Господи, какая ты красивая»,
«Самый прекрасный Ангел. Алеся, вы невероятны», — писали они в комментариях.
Девушка и в самом деле находится в прекрасной форме: стройное тело и ни намека на лишнюю складочку.
Алеся Кафельникова — дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова и Марии Тишковой. Впервые о ней заговорили после скандального развода ее родителей. Модель утверждает: карьеру она строит сама, без помощи звездного папы. С раннего детства маленькая Алеся посещала модные показы. Спустя несколько лет желание позировать и ходить по подиуму стало образом жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Алеся Кафельникова разорвала связь с собственной матерью.
Нашли ошибку?