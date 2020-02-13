Алеся Кафельникова пожаловалась на лишний вес. Она весит аж 56 килограммов!

Алеся Кафельникова выложила в Instagram слезливый пост о том, что сильно поправилась.

«Я вешу 56 кг, я столько никогда не весила, но самое *******, мой агент сказал мне, что я в форме. Я просто выпала, я такой свинотиной никогда не была», — пожаловалась 21-летняя модель подписчикам.

Instagram @kafelnikova_a

Фанаты тут же поспешили успокоить любимую звезду.

«Худыш!»,

«Отвал бошки. Господи, какая ты красивая»,

«Самый прекрасный Ангел. Алеся, вы невероятны», — писали они в комментариях.

Девушка и в самом деле находится в прекрасной форме: стройное тело и ни намека на лишнюю складочку.

Алеся Кафельникова — дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова и Марии Тишковой. Впервые о ней заговорили после скандального развода ее родителей. Модель утверждает: карьеру она строит сама, без помощи звездного папы. С раннего детства маленькая Алеся посещала модные показы. Спустя несколько лет желание позировать и ходить по подиуму стало образом жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Алеся Кафельникова разорвала связь с собственной матерью.